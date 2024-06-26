В Казани еще 2 маршрута перешли на бескондукторную оплату проезда

С сегодняшнего дня в Казани на бескондукторную систему оплаты проезда перешли 26 единиц транспорта — троллейбусный маршрут №8 и трамвайный маршрут №5. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Для контроля оплаты проезда на линии будет усилена работа Контрольно-ревизионного отдела предприятия. Проверка оплаты проезда будет производиться с помощью переносного ревизорского валидатора.

Оплатить проезд пассажиры могут самостоятельно, используя электронные устройства (валидаторы), расположенные на поручнях у дверей транспорта. Тем, кто предпочитает наличные расчеты, можно оплатить проезд на электронной кассе у водителя.

При оплате проездного билета необходимо приложить его к валидатору и дождаться появления галочки.

С 10 июня трамвай №5а в Казани начал курсировать с бескондукторной оплатой.

Ранее мы писали, что эта мера позволит справиться с дефицитом кондукторов в Казани. В прошлом году бесконтактной системой оплаты оборудовали 77% имеющегося транспорта. Появилась возможность оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов, но и наличные средства по-прежнему можно передавать водителю.