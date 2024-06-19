В Казани еще один маршрут общественного транспорта перешел на бескондукторную оплату проезда

С сегодняшнего дня в Казани на бескондукторную систему оплаты проезда перешел троллейбусный маршрут №5. На линии вышли 20 троллейбусов, оснащенных электронными валидаторами.

Напомним, с 10 июня на бескондукторную оплату перешел трамвайный маршрут №5а. Специалисты продолжают отладку системы на трамвайном маршруте №5. Ожидается, что трамваи на этом маршруте выйдут на линию с бескондукторной системой оплаты проезда на следующей неделе.

Пассажиры могут оплачивать проезд самостоятельно, используя валидаторы, расположенные на поручнях у дверей. Для оплаты наличными средствами доступна электронная касса у водителя.

На линии усилена работа контрольно-ревизионного отдела МУП «Мэтроэлектротранс». На прошедшей неделе ревизоры поймали больше 300 «зайцев». Контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора. Пассажирам напоминают о необходимости оплачивать проезд в течение одной остановки в соответствии с действующим тарифом.