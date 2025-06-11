В Казани эвакуировали более сотни электросамокатов за нарушение парковки

В Казани продолжаются совместные рейды городских служб, направленные на контроль за соблюдением правил парковки электросамокатов. Накануне с улиц города было эвакуировано 110 средств индивидуальной мобильности (СИМ), оставленных в неположенных местах.

Транспортные средства, принадлежащие кикшеринговым компаниям, были убраны с Фестивального бульвара и сквера «Молодежный» после жалоб горожан. Все самокаты перемещены на спецплощадку, а их операторам предстоит оплатить штрафы за нарушение правил парковки.

В проверке участвовали представители Комитета по транспорту, Административно-технической инспекции, Госавтоинспекции и других ведомств. Напомним, что в этом сезоне власти Казани запретили парковку арендуемых самокатов в центральной части города из-за хаотичного размещения и небезопасного движения по тротуарам.

В результате количество разрешенных парковочных зон сократилось с 1916 до 1443. При этом услугами кикшеринга по-прежнему можно воспользоваться в других районах города, где парковка остается доступной.