В Казани из-за непогоды отключились светофоры

В Казани из-за резкого ухудшения погодных условий произошло отключение семи светофоров. По данным ГИБДД, неисправности зафиксированы на ключевых перекрестках города. Среди них:

пересечение улиц Арбузова и Журналистов;

участок ул. Фучика и ул. Минская;

Мамадышский тракт и ул. Аббасова;

перекресток ул. Тихорецкой и ул. Алибастровой;

ул. Копылова и ул. О. Кошевого;

пересечение ул. Ленинградской и ул. Айдарова;

ул. Ижевская и ул. П. Витера.

На проблемные участки оперативно выехали аварийные бригады. Экипажи дорожно-патрульной службы также работают на местах, чтобы минимизировать последствия отключений.

Погода в Татарстане продолжает ухудшаться. По данным Гидрометцентра, сегодня ожидается усиление ветра до 16-21 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также метель с видимостью менее 1 км. На дорогах отмечается гололедица, снежная каша, а в некоторых районах возможны заносы.

Согласно прогнозам, 10 и 11 января в регионе сохранится аномально теплая погода с температурой около 0 градусов. Местами возможны небольшие осадки.