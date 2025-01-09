В Казани из-за непогоды отключились светофоры

В Казани из-за резкого ухудшения погодных условий произошло отключение семи светофоров. По данным ГИБДД, неисправности зафиксированы на ключевых перекрестках города. Среди них:
- пересечение улиц Арбузова и Журналистов;
- участок ул. Фучика и ул. Минская;
- Мамадышский тракт и ул. Аббасова;
- перекресток ул. Тихорецкой и ул. Алибастровой;
- ул. Копылова и ул. О. Кошевого;
- пересечение ул. Ленинградской и ул. Айдарова;
- ул. Ижевская и ул. П. Витера.
На проблемные участки оперативно выехали аварийные бригады. Экипажи дорожно-патрульной службы также работают на местах, чтобы минимизировать последствия отключений.
Погода в Татарстане продолжает ухудшаться. По данным Гидрометцентра, сегодня ожидается усиление ветра до 16-21 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также метель с видимостью менее 1 км. На дорогах отмечается гололедица, снежная каша, а в некоторых районах возможны заносы.
Согласно прогнозам, 10 и 11 января в регионе сохранится аномально теплая погода с температурой около 0 градусов. Местами возможны небольшие осадки.