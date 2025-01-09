В Казани из-за непогоды отключились светофоры

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Город
9 января 2025  12:23

В Казани из-за резкого ухудшения погодных условий произошло отключение семи светофоров. По данным ГИБДД, неисправности зафиксированы на ключевых перекрестках города. Среди них:  

  • пересечение улиц Арбузова и Журналистов;  
  • участок ул. Фучика и ул. Минская;  
  • Мамадышский тракт и ул. Аббасова;  
  • перекресток ул. Тихорецкой и ул. Алибастровой;  
  • ул. Копылова и ул. О. Кошевого;  
  • пересечение ул. Ленинградской и ул. Айдарова;  
  • ул. Ижевская и ул. П. Витера.  

На проблемные участки оперативно выехали аварийные бригады. Экипажи дорожно-патрульной службы также работают на местах, чтобы минимизировать последствия отключений.  

Погода в Татарстане продолжает ухудшаться. По данным Гидрометцентра, сегодня ожидается усиление ветра до 16-21 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также метель с видимостью менее 1 км. На дорогах отмечается гололедица, снежная каша, а в некоторых районах возможны заносы.  

Согласно прогнозам, 10 и 11 января в регионе сохранится аномально теплая погода с температурой около 0 градусов. Местами возможны небольшие осадки.

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В Казани из-за непогоды отключились светофоры
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