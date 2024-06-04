В Казани каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционера

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Город
4 июня 2024  09:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Каждый третий офисный сотрудник в Казани сталкивается с конфликтами из-за использования кондиционеров. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения, работающие в офисах.

Согласно результатам опроса, 29% казанцев отметили, что ссоры на рабочем месте из-за кондиционеров не редкость. Один из опрошенных сказал: «Жар костей не ломит! А от кондиционеров вреда больше!»

Тем не менее, 51% работников заявили, что в их коллективах удается найти компромисс: «Если холодно — надену пиджак, если жарко — установлю себе увлажнитель». Кроме того, у 20% респондентов в офисах вообще нет климатической техники.

Чаще всего конфликты из-за температуры в офисе возникают среди сотрудников в возрасте от 35 до 44 лет — 35% из них упомянули разногласия по этому поводу. Среди работников младше 34 лет таких оказалось лишь 18%.

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