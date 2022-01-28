В казанском ЖК «Салават Купере» построят центр гимнастики, а в ЖК «Весна» центр баскетбола

В столице Татарстана за последние 10 лет количество спортивных объектов увеличилось – почти в полтора раза, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов. Об этом сообщили в мэрии города.

Также в этом году планируется строительство:

– футбольных манежей на базе школы №144 и в ЖК «Салават Купере»;

– физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №49;

– трех универсальных спортплощадок по улице Хади Такташа, 122, улице Беломорская, 18а и Оренбургскому тракту, 132.

– и приступить к проектированию центра гимнастики в ЖК «Салават Купере», центра баскетбола в ЖК «Весна» и центра дзюдо на территории стадиона «Тасма».

Ранее «Казанские ведомости» рассказали, куда можно отдать ребенка, чтобы вырастить чемпиона. В нашем списке оказались художественная гимнастика, дзюдо, самбо, плавание и лыжные гонки. Подробнее можно узнать здесь.