В Казани мошенники под предлогом спасения внучки потребовали у пенсионерки 1 млн рублей

В Казани мошенники попытались похитить у пенсионерки около 1 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Так, вечером на домашний телефон женщины поступил звонок. Ответив на него, она услышала женский плач, и подумала, что ей звонит внучка. Звонящая рассказала, что она попала в аварию и ей нужна помощь. Затем в разговор вмешался некий «следователь» Дмитрий. Он сообщил, что для решения вопроса нужно передать 1 млн рублей. У пожилой женщины не оказалось нужной суммы, но она согласилась передать 130 тыс. рублей. Тогда «следователь» попросил пенсионерку собрать белье и деньги в один пакет и отдать курьеру.

«Позже она все-таки решила созвониться с родственницей и узнала, что с ней все в порядке. Поняв, что стала жертвой обмана потерпевшая, написала заявление в полицию», — отметили в ведомстве.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани осудят трех иностранцев в возрасте то 27 до 34 лет, которые обвиняются в мошенничестве. По данным следствия, в августе прошлого года аферисты звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники стали виновниками аварии. Свой вину телефонные мошенники не признали. Они заключены под стражу.