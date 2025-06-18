В Казани на 4 дня перекроют Кировскую дамбу для перекладки трамвайных путей

С 22:00 19 июня до 6:00 23 июня в Казани будет полностью перекрыто движение транспорта по Кировской дамбе до пересечения с улицей Ташаяк. Ограничения связаны с комплексом ремонтных работ, включающих замену трамвайных рельсов на изношенном участке возле ГИМС, восстановление дорожного покрытия и обустройство новой трамвайной остановки.

В зону ограничений также попадет участок Кремлевской набережной от разворотной петли до улицы Саид-Галеева, который будет закрыт в обоих направлениях. Водителям рекомендуется заранее продумывать альтернативные маршруты передвижения по городу.

Фото: kzn.ru

Изменения коснутся и работы общественного транспорта:

Трамвайные маршруты №1, 5 и 5а будут временно отменены

Маршрут №7 объединят с маршрутом №3 по схеме: "Ж/д вокзал – Колхозный рынок – ул. Г.Тукая – ул. Техническая – ул. Глазунова – Солнечный город – пр. Победы – ул. Академика Арбузова" с последующим разворотом

kzn.ru

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и заверяют, что все работы будут выполнены в установленные сроки. После завершения ремонта движение транспорта восстановят в полном объеме.