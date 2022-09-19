В Казани поставят рекорд, в котором за 10 минут приготовят тысячу кыстыбыев

В Казани 24 сентября пройдет гастрофестиваль на территории лесопарка Лебяжье. На мероприятие повара попытаются поставить новый рекорд в приготовление 1 тысячи кыстыбый за 10 минут. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор сети ресторанов Азат Назмутдинов.

«Вчера ездил в деревню, в Актанышский район, мы копали картошку и у нас, традиционно, после этого бабушка готовит кыстыбый. Мы посовещались и решили сделать рекорд — приготовить за 10 минут тысячу кыстыбый. Подобный рекорд ставили коллеги из Башкортостана. Мы посчитали и поняли, что наша цифра превзойдет по рекордам в 10 раз», — рассказал спикер.

Для приготовления планирует сделать три конвейера, где будут готовить лепешку, начинку и собирать кыстыбый. Далее организует большой стол, где соберут все кыстыбый. Спикер отметил, что в челлендже примут участие порядка 80 человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что хедлайнером в гастрофесте на Лебяжьем выступит певица Тина Кузнецова. Также в празднике примут участие лучшие коллективы города и республики.