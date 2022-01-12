 В Казани на проспекте Победы водитель наехал на девушку на «зебре»
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В Казани на проспекте Победы водитель наехал на девушку на «зебре»

Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Город
12 января 2022  11:18
Автор:
Ольга Ильина

Накануне 25-летний водитель автомобиля «Хайма» по улице Проспект Победы наехал на 23-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

По предварительной версии, водитель выехал на запрещающий сигнал светофора. Девушка же переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий «зеленый свет». В результате, девушку госпитализировали в больницу, об ее состоянии пока неизвестно.

Ранее тем же вечером на улице Адоратского девушка-водитель наехала на пятилетнего мальчика, когда он садился в другой автомобиль. Ребенок обошелся лишь ушибами левого бедра.

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В Казани на проспекте Победы водитель наехал на девушку на «зебре»