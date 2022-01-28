В Казани на стройке по улице Козина повторно приостановили работу кранов

В Казани по улице Козина на стройке жилого комплекса на три месяца приостановили эксплуатацию башенных кранов организации «УСТ» из-за нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского управления Ростехнадзора.

Проверку объекта специалисты ведомства проводили уже во второй раз – тогда выявили те же нарушения эксплуатации башенных кранов «УСТ» и приостановили работу на 30 суток. Теперь эксплуатацию башенных кранов приостановили на 90 суток.

Ранее в Набережных Челнах жители комплекса 39/15 пожаловались мэру города Наилю Магдееву настройку двухэтажного административного здания рядом с их домом. В конце января предстоит суд – исполком города подал иск на отзыв разрешения на строительство объекта.