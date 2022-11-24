 В Казани на уборку дорог вышли 646 рабочих и 269 единиц спецтехники
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В Казани на уборку дорог вышли 646 рабочих и 269 единиц спецтехники

Прошлой ночью для противогололедной обработки использовали 240 тонн реагента и 228 тонн песко-соляной смеси.

Город
24 ноября 2022  10:06
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Казани на уборку дорог от снега и их противогололедную обработку вышли 646 человек и 269 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Рабочие использовали 240 тонн реагента и 228 тонн песко-соляной смеси. Всего за сутки с улиц столицы Татарстана вывезли почти 6 тыс. тонн снега. Также УК направили на уборку дворов 2,7 тыс. человек и 99 единиц техники.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани после дождя произошло обледенение контактной сети и пантографов трамваев. За прошедшие сутки специалисты осуществили 18 выездов на места аварий. Сейчас на маршрутах работают 70 трамвайных вагонов из 87.

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