В Казани наблюдается дефицит рабочих рук

По крайней мере, такой вывод можно сделать из доклада директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина на вчерашнем «деловом понедельнике» в мэрии. По его словам, за последние полгода в столице республики достигнут очередной рекорд: зафиксирован самый низкий уровень безработицы - 0,21% от численности рабочей силы. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го этот показатель был в два раза выше. Хотя и последняя цифра не говорит о том, что в Казани было много безработных. На сегодня их зарегистрировано в ЦЗН 1369. В конце прошлого года их количество составляло 1765. При этом выбор у ищущих вакантное место богатый. На каждого из безработных выходит примерно по 11 вакансий. А всего в Казани около 15 тысяч свободных рабочих мест.

Муллин раскрыл структуру предложений от казанских работодателей. Наибольший спрос на специалистов существует в промышленности - 19% от общего числа вакансий, строительстве - 16%, ИT - 11%, на транспорте - 9%, в торговле - 8%, науке и образовании - 7%, медицине - 5%, а также в туризме и гостиничном бизнесе - 4%. Кадровый голод вынуждает работодателей думать об увеличении денежных предложений. Средний рост заработных плат по заявленным вакансиям составил 19% к прошлому году и достиг 70 тысяч рублей.

В центры занятости города в первом полугодии обратились более трех тысяч человек, из которых 1420 были трудоустроены. Средний срок от начала поиска вакансии до приема на работу сократился с четырех до трех месяцев, рассказал спикер.

Более 757 тысяч человек - таков объем рынка труда в Казани. Из них, по данным, приведенным Муллиным, более 18 тысяч имеют инвалидность. «Согласно утвержденной дорожной карте в этом году необходимо обеспечить занятостью более тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья, за первое полугодие трудоустроено 800 человек, или 73% от плана», - отметил он. Всего на данный момент трудоустроено 6260 горожан с ОВЗ. За полгода 637 городских предприятий установили и выполнили квоты, трудоустроив 3719 человек с ОВЗ.

Проводивший заседание глава исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что «для решения кадровой проблемы нужна поддержка руководства республики и федерального центра. Речь идет не только о субсидиях, необходимо прогнозировать дальнейшие тенденции рынка труда, принимать в связи с этим соответствующие решения, работать с молодежью. Пока мы вынуждены работать в условиях дефицита рабочих рук».