В Казани наблюдается дефицит рабочих рук

Казанских безработных становится все меньше. Они теряют этот статус, потому что быстро находят работу.

news_top_970_100
Город
23 июля 2024  10:05
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

По крайней мере, такой вывод можно сделать из доклада директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина на вчерашнем «деловом понедельнике» в мэрии. По его словам, за последние полгода в столице республики достигнут очередной рекорд: зафиксирован самый низкий уровень безработицы - 0,21% от численности рабочей силы. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го этот показатель был в два раза выше. Хотя и последняя цифра не говорит о том, что в Казани было много безработных. На сегодня их зарегистрировано в ЦЗН 1369. В конце прошлого года их количество составляло 1765. При этом выбор у ищущих вакантное место богатый. На каждого из безработных выходит примерно по 11 вакансий. А всего в Казани около 15 тысяч свободных рабочих мест.

Муллин раскрыл структуру предложений от казанских работодателей. Наибольший спрос на специалистов существует в промышленности - 19% от общего числа вакансий, строительстве - 16%, ИT - 11%, на транспорте - 9%, в торговле - 8%, науке и образовании - 7%, медицине - 5%, а также в туризме и гостиничном бизнесе - 4%. Кадровый голод вынуждает работодателей думать об увеличении денежных предложений. Средний рост заработных плат по заявленным вакансиям составил 19% к прошлому году и достиг 70 тысяч рублей. 

В центры занятости города в первом полугодии обратились более трех тысяч человек, из которых 1420 были трудоустроены. Средний срок от начала поиска вакансии до приема на работу сократился с четырех до трех месяцев, рассказал спикер. 

Более 757 тысяч человек - таков объем рынка труда в Казани. Из них, по данным, приведенным Муллиным, более 18 тысяч имеют инвалидность. «Согласно утвержденной дорожной карте в этом году необходимо обеспечить занятостью более тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья, за первое полугодие трудоустроено 800 человек, или 73% от плана», - отметил он. Всего на данный момент трудоустроено 6260 горожан с ОВЗ. За полгода 637 городских предприятий установили и выполнили квоты, трудоустроив 3719 человек с ОВЗ.

Проводивший заседание глава исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что «для решения кадровой проблемы нужна поддержка руководства республики и федерального центра. Речь идет не только о субсидиях, необходимо прогнозировать дальнейшие тенденции рынка труда, принимать в связи с этим соответствующие решения, работать с молодежью. Пока мы вынуждены работать в условиях дефицита рабочих рук».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Группа Dabro станет хедлайнером праздника «Я выбираю небо!»
Татарстан инвестирует 1,8 млрд рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры
Казанская школьница одержала победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Госкомитет РТ по биоресурсам просит не трогать птенцов, выпавших из гнезда
В Казани под мостом Миллениум пройдет акция по приему вторсырья
Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Татарстане
Около полусотни камер с ИИ в Казани будут штрафовать машины с сыпучим грузом
Татарская свадьба: обычаи и обряды предков в реликвиях и фотографиях