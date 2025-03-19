В Казани началось онлайн-голосование за кандидатов в Молодежный парламент

Сегодня на официальном портале мэрии Казани стартовало онлайн-голосование за кандидатов в Молодежный парламент при Казанской городской Думе. Заявочная кампания по формированию третьего созыва завершилась на прошлой неделе, и по ее итогам на этап голосования прошли 45 человек.

Принять участие в голосовании могут все желающие. Для этого необходимо быть авторизованным на портале госуслуг. Голосование продлится до конца недели, после чего начнется следующий этап отбора.

С 21 по 28 марта состоятся дебаты среди кандидатов, которые будут транслироваться в социальных сетях. Участникам предстоит представить свои инициативы и проекты, направленные на решение актуальных вопросов в сфере молодежной политики Казани.

Итоги открытого голосования и дебатов будут опубликованы 2 апреля на портале мэрии. После этого будет утвержден состав третьего созыва Молодежного парламента при Казанской городской Думе.

Напомним, прием заявок на участие в конкурсе продолжался до 12 марта. Кандидаты представили свои проекты, направленные на развитие молодежной политики, улучшение городской среды и поддержку инициатив молодых казанцев. Лучшие из них были допущены до онлайн-госования.

Молодежный парламент является важной площадкой для вовлечения молодежи в общественную жизнь города. Его участники активно работают над реализацией проектов, направленных на улучшение качества жизни молодых казанцев и развитие города.