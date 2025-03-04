В Казани назвали победителей конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд»

Сегодня в Казани прошло праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд» с участием руководства республики, представительниц органов государственной власти, активисток и членов общественных организаций, победителей зональных туров конкурса.

По итогам прошлого года на конкурс поступило более 320 заявок из 44 муниципальных образований республики, на зональные туры были выдвинуты 269 участников, на республиканский этап выдвинуто 155 участника из 43 муниципальных образований.

Организационным комитетом конкурса были определены 30 победителей. В этот раз была новая номинация «Особое признание», в рамках которой отметили тех, кто помогает бойцам СВО.

Напомним, что конкурс проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.