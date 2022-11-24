В Казани не зафиксировали рост травм из-за ледяного дождя

После вчерашнего ледяного дождя в Казани не зафиксировали увеличения обращений в травмпункты. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в Горздраве столицы РТ.

«Роста по обращениям нет. Все травмпункты работали в штатном режиме», — отметили в Горздраве.

Заведующий травматологическим пунктом БСМП Челнов Александр Яковлев напомнил, что при падении необходимо сгруппироваться — руки прижать локтями к бокам, голову подбородком прижать к груди и втянуть в плечи, ноги согнуть, чтобы немного присесть до падения. Также он порекомендовал носить обувь, которая не скользит.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на уборку дорог вышли 646 рабочих и 269 единиц спецтехники. Прошлой ночью для противогололедной обработки использовали 240 тонн реагента и 228 тонн песко-соляной смеси. Также УК направили на уборку дворов 2,7 тыс. человек и 99 единиц техники.