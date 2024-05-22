В Казани нетрезвая женщина попала в ДТП во дворе

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Город
22 мая 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани, во дворе жилого дома на улице Бигичева, произошла авария по вине нетрезвой женщины. Она вместе с компанией молодых людей употребляла алкоголь, находясь на водительском сидении иномарки. По ее словам, она не заметила, как машина начала движение. Водительских прав женщина никогда не имела. Об этом пишет «Татарстан-24».

Виновница происшествия, управлявшая автомобилем Chevrolet, утверждает, что все случившееся — нелепая случайность. Алкотестер подтвердил наличие явных признаков алкогольного опьянения. Подробности инцидента выясняются.

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