В Казани обсудят главные тренды книжной отрасли

В Казани с 23 по 25 мая состоятся 60 мероприятий в рамках фестиваля «Литературный флагман России». Ожидается, что участники будут обсуждать будущее и настоящее книжной отрасли страны в условиях цифровизации и неоднократно встретятся с известными авторами. Заявлены 80 регионов.

По словам президента российского книжного союза Сергея Степашина,

Татарстан является одним из самых читающих регионов России и за это получает соответствующие награды от Российского школьного союза. Этим он объясняет выбор оргкомитета относительно площадки для проведения фестиваля. «Литературный флагман России» проводится впервые.