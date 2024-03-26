В Казани обсудят вопросы энергоэффективности

Подробнее об этом событии в ходе пресс-конференции рассказали заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев и первый заместитель генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

Участие в форуме примут представители компаний-лидеров отрасли, главы российских регионов, строительных и промышленных компаний, ученые и эксперты. Среди заявленных компаний-участников: Интер РАО, «Газпромэнергохолдинг», «СИБУР», Россети, Росатом, Т-Плюс «Силовые машины» и «Системный оператор. Форум посетят представители Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. На протяжении трех дней на площадке пройдут дискуссии, посвященные поискам возможностей расширения и укрепления межрегионального и международного сотрудничества.

Марат Минибаев рассказал, что во время форума пройдет заседание Правительства РТ «О ходе реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в РТ» в 2023 году и задачах на 2024 год», в котором примет участие Раис РТ Рустам Минниханов.

В программе ТЭФ присутствует ряд других знаковых мероприятий. Так, на площадке «Казань Экспо» будет организовано заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» под председательством губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

В ходе форума будут награждены победители конкурсов «Мы выбираем энергоэффективность» и конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии». В рамках первого из них на форуме пройдет молодежный день, в котором примут участие школьники, студенты и молодые специалисты. Для них будут организованы квесты и викторины.

В роли организатора специализированной выставки «TatEnergyExpo» выступает МВЦ «Казань Экспо». На ней 82 компании представят свое самое современное оборудование. Эксперты обсудят главные тренды отрасли, включая вопросы импортозамещения.