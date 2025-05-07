В Казани ограничат аренду электросамокатов в День Победы

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Город
7 мая 2025  17:27

9 мая в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани будет временно запрещена аренда электросамокатов, а также их проезд и парковка. Это связано с проведением основных праздничных мероприятий в этих районах. В приложении сервисов кикшеринга зоны ограничения будут обозначены, тогда как в остальных частях города услуга останется доступной.

В праздничный день возможны кратковременные технические сбои в работе сервисов. В случае ошибочного списания средств пользователям гарантирован возврат денег.

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