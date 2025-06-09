В Казани ограничат движение по центральным улицам в День России

12 июня в столице Татарстана в связи с праздничными мероприятиями будет введено временное ограничение движения на центральных улицах города. Соответствующее постановление подписал исполком Казани.

С 12:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы Батурина от Карла Маркса до Кремлевской дамбы. Также ограничения коснутся улицы Большой Красной на двух участках: от Миславского до Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до Батурина.

Дополнительные ограничения вводятся на улице С. Хакима от Декабристов до Абсалямова. В этот же период времени будет закрыта парковочная зона возле Центра семьи "Казан".

Городские власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения. Для удобства жителей и гостей города будет усилена работа общественного транспорта.

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России. В центре Казани ожидаются массовые гуляния, концерты и другие культурные события.