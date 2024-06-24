В Казани организация задолжала 10 млн рублей по налогам

Прокуратура Вахитовского района Казани добилась погашения крупной задолженности по налогам. Как сообщили в ведомстве, более 10 млн рублей в бюджет поступило от ООО «РИМ» – это крупнейший медиахолдинг и второй оператор наружной рекламы в России.

Выплата задолженности произошла после вмешательства прокуратуры, которая провела заседание межведомственной рабочей группы с участием руководителей организаций-должников. В настоящее время прокуратура продолжает контролировать соблюдение налогового законодательства.