В Казани организация задолжала 10 млн рублей по налогам

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Город
24 июня 2024  15:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Вахитовского района Казани добилась погашения крупной задолженности по налогам. Как сообщили в ведомстве, более 10 млн рублей в бюджет поступило от ООО «РИМ» – это крупнейший медиахолдинг и второй оператор наружной рекламы в России.

Выплата задолженности произошла после вмешательства прокуратуры, которая провела заседание межведомственной рабочей группы с участием руководителей организаций-должников. В настоящее время прокуратура продолжает контролировать соблюдение налогового законодательства.

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