В Казани организуют спецмаршруты к кладбищам в Троицкую родительскую субботу

7 июня, в Троицкую родительскую субботу, в Казани будет организован специальный транспорт для посещения городских кладбищ. Как сообщили в городском комитете по транспорту, для удобства горожан запустят 10 дополнительных маршрутов.

Основные направления свяжут проспект Победы и Чеховский рынок с Самосыровским кладбищем. Для жителей Дербышек предусмотрен отдельный маршрут до местного кладбища. Также будут организованы рейсы до Юдинского кладбища от ДК железнодорожников и до кладбища в Сухой реке от КДК им. Ленина.

Особое внимание уделено маршрутам, соединяющим несколько кладбищ. Один автобус будет курсировать между Самосыровским и Мусульманским кладбищами, другой - от площади Вахитова до Татарского кладбища. Традиционный маршрут №84 продлят до Киндерского кладбища с заездом на Курган.

В комитете по транспорту отметили, что наибольшее количество транспорта (13 единиц) выделено для маршрутов к Самосыровскому кладбищу. Всего будет задействовано около 30 автобусов, которые обеспечат комфортную перевозку горожан в этот памятный день.

Власти рекомендуют жителям заранее планировать поездку, учитывая возможное увеличение пассажиропотока. Особое внимание просят уделить пожилым людям, которым может потребоваться помощь при посадке в транспорт.

Напомним, что в родительские субботы в Казани традиционно организуют дополнительные маршруты общественного транспорта. Эта практика помогает жителям почтить память усопших родственников и избежать транспортных сложностей в этот день.