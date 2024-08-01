В Казани отключат воду в части домов Кировского района

Как сообщает телеграм-канал казанского «Водоканала», в связи с подключением участка переложенного водопровода на сутки будет отключена подача воды в ряде поселков Кировского района.

С 9 часов утра 8 августа до 9:00 9 августа воды не будет в следующих поселках:

Юдино

Красная Горка

Калинина

Новое Аракчино

Старое Аракчино

Кроме того, ожидается снижение напора воды в поселке Новое Юдино. Жители могут подать заявку на автоцисцерну с водой по телефону: +7(843)231-62-60.

Отмечается, что специалисты предприятия будут предпринимать попытки завершить ремонт как можно скорее.

Ранее мэрия разместила расписание отключения горячей воды на начало августа.