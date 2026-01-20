В Казани откроется новый пункт бесплатной выдачи одежды и обуви

С 21 января в Казани начнёт работу новый благотворительный пункт проекта «Приют Человека», где нуждающиеся смогут бесплатно получить одежду и обувь, бывшие в употреблении. Площадка разместится по адресу улица Халтурина, 10.

Воспользоваться помощью смогут все желающие без предъявления документов. Ранее проект был ориентирован на отдельные социальные категории, однако благодаря поддержке жителей республики формат расширили и сделали доступным для каждого, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Инициатива действует с 2018 года — за это время нуждающимся передали около 15 тысяч комплектов вещей. Сбор одежды по-прежнему ведётся централизованно, а в дальнейшем организаторы планируют открывать аналогичные пункты рядом с точками бесплатной раздачи продуктов.

Проект реализуется при участии волонтёров и направлен на развитие системы доступной социальной поддержки в городе.