В Казани открывается выставка, посвященная императору Николаю II и его семье

Сегодня, 22 мая, в музее Казанской епархии открывается выставка «Царственная святость: российский император Николай II и его семья».

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Казанской епархии иеромонах Аркадий (Логинов).

- Наш город имеет богатую историческую традицию, однако тема, связанная со святым страстотерпцем царем-мучеником Николаем II, была мало здесь представлена, - рассказал он. - Тем не менее Казань входит в национальный туристический проект «Императорский маршрут», поэтому сказать слово о последнем российском императоре необходимо.

Открытие выставки состоится в 17 часов. После церемонии открытия будет концерт ведущих хоров епархии.

Выставка продлится до 31 июля этого года.

Автор выставки Оксана Иванова подчеркнула, что экспозиция позволит познакомиться с Николаем II, его политической и духовной жизнью. На выставке представлены фотографии из жизни царской семьи, личные вещи, исторические документы и многое другое. Ее зрителем может быть человек любого возраста, в том числе ребенок.

Главный хранитель Музея святой царской семьи из Екатеринбурга Виктория Калмыкова рассказала, что многие экспонаты привезли из их музея. Это подлинные предметы. Некоторые из них экспонировались всего один раз. Среди этих экспонатов, к примеру, плакетки - металлические пластины с текстом о венчании.

