В Казани отмечают День русского языка и 226-летие А.С. Пушкина

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев приняли участие в возложении цветов к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину в честь Дня русского языка и 226-летия поэта. Мероприятие прошло у Татарского театра оперы и балета.

Фото: kzn.ru

Перед началом церемонии звучали стихи Пушкина и музыка русских классиков. На мероприятии собрались творческие работники, педагоги и школьники. Также присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

Также сегодня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялся праздничный концерт.