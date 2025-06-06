В Казани отмечают День русского языка и 226-летие А.С. Пушкина

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Республика
6 июня 2025  13:43
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев приняли участие в возложении цветов к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину в честь Дня русского языка и 226-летия поэта. Мероприятие прошло у Татарского театра оперы и балета. 

 Фото: kzn.ru

Перед началом церемонии звучали стихи Пушкина и музыка русских классиков. На мероприятии собрались творческие работники, педагоги и школьники. Также присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

Также сегодня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялся праздничный концерт.

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