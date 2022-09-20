В Казани отремонтировали улицу Четаева на участке от Бондаренко до Абсалямова протяженностью 407 метров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Также на участке обновили тротуары, нанесли разметку, установили столбы и знаки. Дорожные службы выполнили переустройство колодцев, дождеприемников и сетей освещения. Отмечается, что работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани по прежней схеме восстановили движение трамваев в сторону улицы Габишева на участке улицы Гвардейской. В ночь на 20 сентября специалисты демонтировали объездные пути. Работники службы путевого хозяйства уложили 21 рельсошпальную решетку, установили четыре температурных компенсатора, произвели рихтовку и подбивку пути.