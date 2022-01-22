 В Казани отремонтирует 10 отделений центра психологической помощи
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В Казани отремонтирует 10 отделений центра психологической помощи

На улице 8 Марта появится новое отделение, одно из крупнейших в городе.

Город
22 января 2022  15:27
Автор:
Роза Габитова

В Казани отремонтируют 10 отделений центра «Доверие», которое предоставляет психологическую помощь людям. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте мэрии города.

Каждый год в таких центрах получают поддержку более 50 тыс. подростков и молодых людей до 35 лет.

Также помимо ремонта центров, в городе появится еще одно отделение на улице 8 Марта. Оно будет крупнейшим в Казани.

Так, после проведенные работ в отделениях «Доверия» появятся большие залы для групповых работ, для индивидуальных занятий и творческие, сенсорные комнаты. Кроме того, организую коворкинг-зоны.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани не осталось ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации.

 

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