В Казани отремонтирует 10 отделений центра психологической помощи

В Казани отремонтируют 10 отделений центра «Доверие», которое предоставляет психологическую помощь людям. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте мэрии города.

Каждый год в таких центрах получают поддержку более 50 тыс. подростков и молодых людей до 35 лет.

Также помимо ремонта центров, в городе появится еще одно отделение на улице 8 Марта. Оно будет крупнейшим в Казани.

Так, после проведенные работ в отделениях «Доверия» появятся большие залы для групповых работ, для индивидуальных занятий и творческие, сенсорные комнаты. Кроме того, организую коворкинг-зоны.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани не осталось ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации.