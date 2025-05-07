В Казани отреставрируют историческое здание Госбанка

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана выдал разрешение на реставрацию первого этажа бывшего Казанского отделения Госбанка. Здание XIX века, расположенное на ул. Дзержинского, 20/24, адаптируют под современные офисы.

В ходе работ укрепят несущие конструкции, заменят инженерные коммуникации, обновят окна и двери, а также сделают пространство доступным для маломобильных граждан.

Напомним, банковское здание 1876 года постройки сохранило оригинальную планировку с операционным залом, кассовыми помещениями и жилыми комнатами для сотрудников.