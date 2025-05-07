В Казани отреставрируют историческое здание Госбанка

news_top_970_100
Город
7 мая 2025  09:15

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана выдал разрешение на реставрацию первого этажа бывшего Казанского отделения Госбанка. Здание XIX века, расположенное на ул. Дзержинского, 20/24, адаптируют под современные офисы.

В ходе работ укрепят несущие конструкции, заменят инженерные коммуникации, обновят окна и двери, а также сделают пространство доступным для маломобильных граждан.

Напомним, банковское здание 1876 года постройки сохранило оригинальную планировку с операционным залом, кассовыми помещениями и жилыми комнатами для сотрудников.

news_right_column_240_400
Новости
Глава «Татмедиа» поздравил связистов с Днём радио
В Казани отреставрируют историческое здание Госбанка
Временные ограничения на полеты в Казани и шести других аэропортах
Курсы доллара и евро на 7 мая
Подросток на питбайке врезалась в «ГАЗель» в Казани
Почему при простуде нельзя говорить шепотом
Диетолог предупредила о рисках шашлыка для сердца и ЖКТ
Минниханов проверил ход посевной и развитие сельского хозяйства в Новошешминском районе