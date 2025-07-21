В Казани перекроют центр города для проведения триатлона 26 июля

В субботу, 26 июля, столица Татарстана станет ареной для крупных соревнований по триатлону, в которых примут участие около 800 спортсменов из разных регионов. Соревнования пройдут в самом центре города, где участникам предстоит преодолеть три этапа: плавание, велогонку и бег на дистанциях 25,7, 51,5 и 113 километров.

В связи с проведением мероприятия городские власти введут временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Как сообщили в мэрии Казани, ограничения коснутся прежде всего центральных улиц, где будут проходить основные этапы соревнований.