В Казани перекроют центр города для проведения триатлона 26 июля

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Город
21 июля 2025  16:37

В субботу, 26 июля, столица Татарстана станет ареной для крупных соревнований по триатлону, в которых примут участие около 800 спортсменов из разных регионов. Соревнования пройдут в самом центре города, где участникам предстоит преодолеть три этапа: плавание, велогонку и бег на дистанциях 25,7, 51,5 и 113 километров.

В связи с проведением мероприятия городские власти введут временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

 Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Как сообщили в мэрии Казани, ограничения коснутся прежде всего центральных улиц, где будут проходить основные этапы соревнований. 

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