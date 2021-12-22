В Казани по улице Мавлютова с 24 декабря ограничат движение транспорта и пешеходов

В Казани на участке дороги по улице Хусаина Мавлютова около городской клинической больницы № 18 ограничат движение как транспорт, так и пешеходов с 24 декабря по 30 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Казани.

Ограничение движения на участке примерно на девять месяцев связано со строительством подземного пешеходного перехода через улицу Мавлютова.

Ранее в мэрии Казани сообщали, что было приостановлено теплоснабжение в нескольких многоквартирных домах по улицам Чистопольская, Мусина, Четаева, Бичурина. Позже прокуратура города начала проверку по факту коммунальной аварии.