 В Казани по улице Мавлютова с 24 декабря ограничат движение транспорта и пешеходов
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В Казани по улице Мавлютова с 24 декабря ограничат движение транспорта и пешеходов

Ограничения связаны со строительством подземного пешеходного перехода через улицу Мавлютова.

Город
22 декабря 2021  12:18
Автор:
Ольга Ильина

В Казани на участке дороги по улице Хусаина Мавлютова около городской клинической больницы № 18 ограничат движение как транспорт, так и пешеходов с 24 декабря по 30 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Казани.

Ограничение движения на участке примерно на девять месяцев связано со строительством подземного пешеходного перехода через улицу Мавлютова.

Ранее в мэрии Казани сообщали, что было приостановлено теплоснабжение в нескольких многоквартирных домах по улицам Чистопольская, Мусина, Четаева, Бичурина. Позже прокуратура города начала проверку по факту коммунальной аварии.

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