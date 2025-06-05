В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Муштари

С 9 по 30 июня на участке улицы Муштари (от дома №19 в направлении улицы Щапова) будет частично ограничено движение транспорта. Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции подземных коммуникаций.

В течение трех недель специалисты будут выполнять комплексную перекладку инженерных сетей, включая водопровод, канализацию и газопровод. Работы проводятся в рамках плановой модернизации городской инфраструктуры.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки при проезде данного участка. Для минимизации неудобств подрядчику предписано обеспечить бесперебойный проезд спецтранспорта и организовать временные схемы движения.