В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Муштари

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Город
5 июня 2025  11:56

С 9 по 30 июня на участке улицы Муштари (от дома №19 в направлении улицы Щапова) будет частично ограничено движение транспорта. Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции подземных коммуникаций.

В течение трех недель специалисты будут выполнять комплексную перекладку инженерных сетей, включая водопровод, канализацию и газопровод. Работы проводятся в рамках плановой модернизации городской инфраструктуры.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки при проезде данного участка. Для минимизации неудобств подрядчику предписано обеспечить бесперебойный проезд спецтранспорта и организовать временные схемы движения.

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В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Муштари