В Казани почтили память погибших при трагедии в Ижевске

Сегодня в Ленинском саду Казани почтили память жертв нападения на школу № 88 в Ижевске. Горожане принесли к импровизированным мемориалу цветы и мягкие игрушки.

«Это очень тяжело, поскольку еще не зажили прошлогодние раны. Тогда трагедии случились не только в казанской школе, но и в Перми. Для нас это как будто возвращение к тем событиям. Конечно, хочется сегодня сказать: „Ижевск, мы с вами!“ Мы понимаем эту боль, которую не унять никакими словами», — сказала замруководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что число погибших в результате трагедии в ижевской школе № 88 выросло до 15 человек. По последним данным, в результате нападения погибли 11 детей и четверо взрослых. Кроме того, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, а также Президента РТ Рустама Минниханова из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей для оказания необходимой помощи пострадавшим.