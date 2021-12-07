В Казани под колеса трамвая попала женщина, которое перебегала дорого в неположенном месте. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

По предварительной информации, пострадавшая жива. Из-за инцидента на этом участке дороги остановлено движение трамваем номер 1 и 6 соответственно.

Напомним, что вчера в городе произошло аналогичная трагедия, однако печальных последствий избежать не удалось. Под колеса трамвая также попала 11-летняя девочка, которая скончалась на месте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.