 В Казани под Ленинской дамбой загорелись провода
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В Казани под Ленинской дамбой загорелись провода

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Город
19 июня 2023  16:58
Автор:
Эдуард Салихов

Как рассказали «КВ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о пожаре поступило сегодня в 15:58. Выяснилось, что горели провода на лотках. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«После того, как аварийная бригада электросетей обесточила провода, пожарные приступили к тушению. В 16.34 полная ликвидация пожара», — отметили в пресс-службе. 

Ранее «КВ» сообщали, что Раис Татарстана поручил усилить противопожарную безопасность после трагедии в Тукаевском районе. Недавний пожар в Тукаевском районе, в результате которого погибли семь человек, включая четырех детей, стал поводом для усиления работы по противопожарной безопасности. 

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