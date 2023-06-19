В Казани под Ленинской дамбой загорелись провода

Как рассказали «КВ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о пожаре поступило сегодня в 15:58. Выяснилось, что горели провода на лотках. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«После того, как аварийная бригада электросетей обесточила провода, пожарные приступили к тушению. В 16.34 полная ликвидация пожара», — отметили в пресс-службе.

Ранее «КВ» сообщали, что Раис Татарстана поручил усилить противопожарную безопасность после трагедии в Тукаевском районе. Недавний пожар в Тукаевском районе, в результате которого погибли семь человек, включая четырех детей, стал поводом для усиления работы по противопожарной безопасности.