В Казани подписано пятилетнее соглашение о развитии потребительской кооперации в РТ

На полях Международного форума потребительской кооперации в Казани заключено трёхстороннее соглашение между Правительством Татарстана, Центросоюзом РФ и Татпотребсоюзом на период до 2030 года. Документ скрепили подписями Раис РТ Рустам Минниханов, глава Центросоюза Дмитрий Зубов и председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Стратегия сотрудничества охватывает создание правовых и экономических условий для кооперации на селе, развитие сельской инфраструктуры, повышение занятости и благосостояния жителей, внедрение новых технологий в заготовку и переработку продукции, а также цифровизацию отрасли.

Республика окажет господдержку кооперативным организациям и их участие в ярмарочных мероприятиях. Центросоюз обеспечит координацию и поможет с укреплением материально-технической базы. Татпотребсоюз, в свою очередь, гарантирует качество услуг, модернизацию производства, развитие цифровых сервисов и социальную направленность деятельности. Соглашение вступает в силу с момента подписания и будет действовать до конца 2030 года.