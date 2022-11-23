В Казани поэтапно ограничат движение по улицам Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной

Движение по казанским улицам Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной временно ограничат. Изменения связаны со строительством сетей напорной канализации с насосной станцией для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района, сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Движение будут ограничивать поэтапно. Ограничения коснутся следующих участков:

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани почти на две недели – с 22 по 28 ноября – ограничат движение по улице Декабристов. Так, частично будет перекрыт проезд между домами №180 по ул. Декабристов, а также №8 по ул. Академика Королева.