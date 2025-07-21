В Казани поезд Ижевск–Анапа насмерть сбил мужчину

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Город
21 июля 2025  09:48

В ночь на 21 июля на станции Ометьево в Казани произошло трагическое происшествие - пассажирский поезд сообщением Ижевск-Анапа совершил наезд на 25-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба МСУТ СК России, молодой человек скончался на месте от полученных травм.

После 40-минутной остановки, необходимой для оформления происшествия, поезд продолжил движение по маршруту. В настоящее время казанский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ).

По предварительной информации, погибший являлся местным жителем. Точные обстоятельства инцидента, включая причины нахождения мужчины на путях, устанавливаются в ходе расследования. 

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