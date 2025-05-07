В Казани предупредили о фейках перед Днем Победы

В преддверии 9 Мая в Казани участились рассылки ложной информации, поэтому горожанам призвали быть бдительными и проверять данные только в официальных источниках. В мэрии подчеркнули, что фейки направлены на провокацию страха и паники, и посоветовали не поддаваться эмоциям, а уточнять сведения в проверенных каналах коммуникации.

В дни праздников полиция перейдет на усиленный режим работы. На массовые мероприятия вход будет осуществляться через КПП с металлодетекторами. Все площадки проверят с помощью спецтехники и кинологов, а также оградят защитными барьерами. Дополнительные наряды полиции будут дежурить на станциях метро «Площадь Тукая», «Кремлевская» и «Козья слобода» во время салюта и парада.

В этом году Татарстан, как и вся Россия, отмечает 80-летие Победы. Минкультуры республики опубликовало программу мероприятий, включающую концерты, выставки, спектакли и другие памятные события.