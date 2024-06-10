В Казани презентовали анатомический стол для изучения биологии в школах

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Россия/Мир
10 июня 2024  11:51
Автор:
Эндже Гарафиева

На международном форуме «Формируя будущее», проходящем в Казани, представлена разработка анатомического стола «Пирогов». Эта инновация помогает школьникам освоить анатомию человека в интерактивном формате. 
По словам представителя разработчика, около 200-300 подобных столов уже находятся в учебных заведениях России. 

Форум «Формируя будущее» проходит 10-11 июня в Казани. На мероприятии представлены достижения отечественной системы образования, а также обсуждаются перспективы развития образовательного процесса в современных условиях.

Ранее мы писали, что вчера в Казань прибыли первые участники форума министров образования из Сьерра-Леоне, Эсватини, Йемена, Камеруна, Нигера, Чада, Центральноафриканской Республики и Уганды.

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