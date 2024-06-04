В Казани продают особняк XIX века, где жил Салих Сайдашев

В Вахитовском районе Казани на продажу выставлен старинный особняк на улице Волкова. Особняк, построенный в 1892 году, является объектом культурного наследия. В его стенах в разные годы жили известные поэт Велимир Хлебников и композитор Салих Сайдашев.

За здание площадью 390 квадратных метров с участком в 14,4 соток просят 99 миллионов рублей, сообщает портал недвижимости.

Расположен особняк недалеко от улиц Достоевского и Щербаковского переулка. Здание трехэтажное, кирпичное, обшито деревом. В нем 10 комнат, но особняк требует ремонта. В настоящее время в нем сохранились старинная мебель и некоторая техника.

Продажа объекта культурного наследия вызвала большой интерес у казанцев. Многие считают, что такое здание нужно сохранить и превратить в музей или культурный центр. Однако покупатель сможет использовать особняк по своему усмотрению.