В Казани программа «Наш двор» выполнена на 53%

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Город
20 июня 2025  12:52

В Казани завершено благоустройство 149 дворов в рамках республиканской программы "Наш двор", что составляет 53% от запланированного объема работ. Еще на 133 объектах работы продолжаются.

Мэр Казани Ильсур Метшин лично проверил ход работ во дворе домов №85 и 87 на улице Павлюхина, где появится современная детская и спортивная площадки. Всего с 2020 года в городе преобразили 2,8 тыс. дворов.

Особенностью программы стало активное участие жителей в выборе элементов благоустройства. В этом году на реализацию программы выделено 4,27 млрд рублей, что позволит улучшить условия жизни для 100 тыс. казанцев.

Программа, инициированная главой Татарстана Рустамом Миннихановым, уже охватила 3 млн кв.м дворовых территорий. В текущем году планируется благоустроить дворы 464 домов.

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