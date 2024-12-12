В Казани пройдет цикл из 11 новогодних ярмарок для самозанятых граждан

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Город
12 декабря 2024  11:36

Центр «Мой бизнес» начинает принимать заявки от желающих участвовать в этом мероприятии, которое будет организовано в четырех крупных торговых центрах республики. Ярмарки проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», предоставляя самозанятым возможность торговать совершенно бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.  

Эти предстоящие ярмарки станут завершающим аккордом в 2024 году – в этом сезоне уже состоялось 14 подобных мероприятий. Правительство Татарстана и Министерство экономики активно поддерживают инициативу продвижения товаров самозанятых под брендом «Я и есть Татарстан», что содействует привлечению новых клиентов и расширению сети единомышленников.  

На ярмарках самозанятые смогут предложить разнообразные новогодние подарки, включая сладости, украшения, игрушки, национальную одежду и много других интересных товаров.  

Расписание ярмарок выглядит следующим образом:  

• ТЦ АртЦентрМолл: с 16 по 22 декабря

• ТРЦ Южный: с 21 по 25 декабря и с 26 по 30 декабря

• ТЦ МЕГА: с 23 по 25 декабря, с 26 по 28 декабря и с 29 по 31 декабря

• ТРК Тандем: с 21 до 31 декабря (по различным датам)  

Дополнительно для самозанятых предусмотрены финансовые меры поддержки и обучающие программы, направленные на успешное продвижение их продукции. Заявки можно подать через цифровую платформу МСП.РФ. Консультации можно получить по горячей линии Центра «Мой бизнес» по телефону: +7(843)524-90-90.

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