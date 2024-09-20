В Казани пройдет субботняя сельскохозяйственная ярмарка

news_top_970_100
Город
20 сентября 2024  13:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 21 сентября, в Казани вновь развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести свежие фермерские продукты по ценам на 15% ниже, чем в магазинах. Торговля будет проходить с 6:00 до 13:00 на 13 площадках города. Ранее мы писали, где именно. 

 В широком ассортименте будут представлены овощи, картофель, мясо, молоко, сахар, яйца и многое другое.

Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки пользуются большой популярностью у жителей Казани. На прошлой неделе, по данным Минсельхозпрода РТ, фермеры реализовали продукции на сумму почти 57 млн рублей.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан может стать пилотным регионом России по опыту Беларуси в лесном хозяйстве
16 нелегальных мигрантов задержаны в Казани
16 нелегальных мигрантов задержаны в Казани
Татарстанстат снова заявил о подорожании топлива в регионе
В выходные в Татарстане ожидаются заморозки до -3
В микрорайоне Танкодром в Казани появился новый мурал
Институт развития Казани показал, как изменилась столовая в школе №12
Институт развития Казани показал, как изменилась столовая в школе №12
В Казани пройдет субботняя сельскохозяйственная ярмарка
В Казани определили облик новых проектов в историческом центре