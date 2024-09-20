В Казани пройдет субботняя сельскохозяйственная ярмарка

Завтра, 21 сентября, в Казани вновь развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести свежие фермерские продукты по ценам на 15% ниже, чем в магазинах. Торговля будет проходить с 6:00 до 13:00 на 13 площадках города. Ранее мы писали, где именно.

В широком ассортименте будут представлены овощи, картофель, мясо, молоко, сахар, яйца и многое другое.

Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки пользуются большой популярностью у жителей Казани. На прошлой неделе, по данным Минсельхозпрода РТ, фермеры реализовали продукции на сумму почти 57 млн рублей.