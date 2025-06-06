В Казани пройдет вручение театральной премии «Золотая Маска»

После успешного завершения XXXI фестиваля-конкурса «Золотая Маска» в Москве 2 июня, театральное сообщество России теперь с нетерпением ждет церемонии награждения, которая состоится 26 июня в Казани. Торжественное мероприятие пройдет на сцене нового здания Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.

Накануне церемонии, 25 июня, казанцев ждет насыщенная программа «Дня Золотой Маски», включающая выставки, образовательные лекции и профессиональные мастер-классы для театральных деятелей и поклонников искусства.

Завершившийся фестивальный сезон 2023-2024 годов продемонстрировал впечатляющий охват – в программу вошли 44 спектакля из разных уголков России, от Калининграда до Владивостока. Московская часть фестиваля представила 31 постановку, завершившись оперным спектаклем «Не только любовь» Родиона Щедрина в исполнении Московского академического музыкального театра.

«Посещаемость фестиваля превысила все ожидания, – отметил президент премии Владимир Машков. – Более 27 тысяч зрителей уже увидели номинированные спектакли, при этом заполняемость залов составляла не менее 90%. Это подтверждает огромный интерес публики к современному театральному процессу».

Конкурсный отбор этого сезона стал одним из самых масштабных за историю премии – организаторы рассмотрели 734 заявки из 170 городов 86 регионов страны, из которых 567 работ были допущены к участию.

Параллельно уже стартовал прием заявок на следующий театральный сезон 2024-2025 годов, который продлится до 31 июля. Театры со всей России могут подать заявки через официальный портал премии, чтобы получить шанс войти в историю российского театрального искусства.