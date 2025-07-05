В Казани пройдет встреча для родителей о детском чтении

9 июля в 18.00 в павильоне детского парка «Елмай» состоится полезная встреча клуба «О чем говорят родители?», посвященная детскому чтению. Спикером выступит Наталья Бородина - многодетная мама, специалист Национальной библиотеки РТ и ведущая детских книжных клубов, сообщается на сайте мэрии Казани.

На встрече родители узнают, как правильно подбирать литературу для детей разных возрастов, какие современные методики помогают привить любовь к чтению, и что делать, если ребенок отказывается брать книгу в руки. Наталья поделится профессиональными советами и личным опытом воспитания читающих детей.

Для участия необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Организаторы отмечают, что встреча будет особенно полезна родителям дошкольников и младших школьников. Это отличная возможность получить ответы на актуальные вопросы о детском чтении от опытного специалиста.

