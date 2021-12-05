 В Казани произошла драка в доме на проспекте Ямашева
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В Казани произошла драка в доме на проспекте Ямашева

Один из жильцов напал на своих соседей якобы за шум после полуночи.

Город
5 декабря 2021  02:38

В Казани в одном из домов на проспекте Ямашева произошла драка. Один из жильцов дома напал на группу молодежи. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили очевидцы. 

Мужчина позвонил молодым людям дверь, после того, как они ее открыли, он набросился на них с кулаками. В результате инцидента парни получили рваные раны. Сам же мужчина скрылся. Приехавшая на место сотрудники полиции составили протокол, но отказались искать нападавшего, сославшись на то, что найти его не удастся, и предложили пострадавшим дождаться участкового.

Очевидцы объяснили, что мужчина хотел их якобы утихомирить, но по неизвестным причинам решил на них напасть. 

Подробности произошедшего уточняются. 

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