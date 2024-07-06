В Казани прошел гастрономический вечер «Вкус Китая»

Мероприятие прошло в рамках необычного кулинарного проекта Комитета по развитию туризма г. Казани и консульств иностранных государств. На этот раз гости смогли не только познакомиться с некоторыми блюдами китайской кухни, но и увидеть, как готовится цзунцзы – клейкий рис с различными вкусными добавками, завернутый в листья бамбука, тростника или банана. Мастер-класс по приготовлению цзунцзы провели Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо и директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова и студентка КФУ Ли Юньчжу.

Как рассказал господин Сян Бо, цзунцзы готовят на Праздник драконьих лодок, который отмечается в Китае более двух тысяч лет.

Подробности читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».