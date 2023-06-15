В Казани прошел рейд по незаконным торговым точкам

Сегодня в Казани был проведен рейд по незаконным торговым точкам на улицах Фучика, 34 и Зорге, 66. В результате было составлено пять протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли, а гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Также выявлены продавцы, которые уклоняются от уплаты штрафов и им грозит административная ответственность. С начала года было составлено более 2 тыс. материалов, большинство из которых связаны с незаконной торговлей в неустановленных местах. Гражданам наложено более 3 млн рублей штрафов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани снесут еще три торговых павильона, голубятню и шлагбаумы.Владельцам объектов предоставлено 90 дней для добровольного сноса.